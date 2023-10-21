Популярная ведьма Елена Голунова составила прогноз на финальную часть 2023 года. По всей видимости, в ближайшее время произойдут события, которые запустят серьёзные трансформационные процессы в России.

Как передаёт слова провидицы Сиб.фм, причиной серьёзной трансформации нашей страны станут многочисленные военные конфликты, которые вспыхнут по всему миру. Они значительно повлияют как на экономику, так и на политический курс РФ.

Локальные войны будут накаляться и затягиваться. Итогом жестоких конфронтаций станет передел мира. Процесс этот запустится уже наступающей зимой. Конечно, России примет в трансформации самое активное участие. И это пойдёт государству на пользу.

Глобальные перемены коснутся и не только целой страны, но и отдельных граждан. Те, у кого было всё, могут остаться без всего, а бедные, у которых, наоборот, были проблемы с финансами, разбогатеют. Россиянам Елена Голунова советует в предстоящее переходное время не ждать у моря погоды, хватать удачу за хвост и использовать каждую позитивную возможность развития для себя и Родины.

Куда менее пессимистичные прогнозы появляются сейчас всё чаще в сети. Многие из них касаются Третьей Мировой войны и ядерной войны. Как отмечал в 90-х годах протестантский пастырь Бринкли, грядущая ядерная война начнётся на Украине. На территорию Незалежной упадёт восемь бомб. Бринкли называл следующие города: Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Херсон, Донецк, Луганск и Запорожье. После страшной бомбардировки полностью изменятся границы Украины. Так, Киев уйдёт в небытие, а столицей Украины станет Львов.

Экстрасенс Инна Ранее Мишина назвала дату начала Третьей Мировой войны. По словам Мишиной, страшным предвестником мирового противостояния стала эскалация конфликта между Израилем и Палестиной. При этом Третья Мировая начнётся не сейчас, но очень скоро. Инна Мишина убеждена: мировое противостояние будет суровым, напряжённым, кровопролитным. Погибнет много людей. При этом России в боевые действия она вмешиваться не советует. Воевать будет весь мусульманский мир.

Ранее астролог Константин Дараган обозначил высочайшую вероятность конфликта с НАТО. Константин Дараган убеждён: говорить о мире и спокойствии слишком рано. Недавно он заявил, что конфликт с НАТО не только неизбежен, но и случится уже совсем скоро.В новом интервью каналу «Влобушкинъ» Дараган указал, что жёсткая конфронтация может обозначиться уже к 2029 году.