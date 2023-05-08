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Понедельник, 8 мая, 2023

Вечный огонь в Касимове теперь будет гореть постоянно

7info7

В Касимове на площади Победы у мемориала воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, смонтировали новую чашу Вечного огня и подключили её к источнику природного газа. Теперь Вечный огонь там будет гореть постоянно, пишут «Рязанские ведомости».

Раньше огонь зажигали только в период празднования Дня Победы. Пробный запуск Вечного огня произвели на днях, чашу законсервировали до 9 мая.

Торжественный пуск Вечного огня состоится во время торжеств по случаю Дня Победы. Инициатива сделать огонь действующим постоянно принадлежит главе муниципального образования, председателю Гордумы Андрею Балашову и руководителю Касимовского управлению подземного хранения газа Михаилу Быкову. Как рассказал местный депутат Дмитрий Детинов, идею обсуждали ещё при прежнем городском руководстве, но воплотить в жизнь её удалось только сейчас.

Фото Дмитрия Детинова

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