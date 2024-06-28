Вечером 28 июня рязанцы могут увидеть северное сияние

28 июня на планете Земля наблюдается умеренная геомагнитная буря, которая может привести к возникновению северного сияния. Сегодня ночью есть шанс увидеть красивое явление в Рязанской области, информирует сообщество Rznastro.

Северное сияние появится в случае, если условия бури улучшатся и продержатся до наступления темноты. Rznastro предупреждает о том, что лучшие места для наблюдения сияний — это места с ясным небом, открытым горизонтом на севере и без источников света.

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