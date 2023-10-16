Вдова Сергея Захарова не знает о деньгах дяди актера Михаила Ефремова

В связи с всплывшим «завещанием» дяди актера Михаила Ефремова, согласно которому свое состояние он отдавал семье погибшего рязанца, жена Сергея Захарова заявила, что денег им никто не предлагал.

По словам Натальи Захаровой, сын погибшего получил 1 миллион рублей в качестве морального ущерба – и это были единственные деньги, которые выплатили семье.

Во время следствия над Ефремовым и сразу после его приговора с матерью погибшего рязанца связывались друзья актёра и предлагали помощь в ремонте дома и финансовую поддержку. Были ли выполнены эти обещания, неизвестно, пишет телеграмм-канал SHOT.

Напомним, ранее стало известно, что дядя Михаила Ефремова мог завещать свое состояние семье погибшего рязанца.