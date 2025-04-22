Вдова Динамита Ирина Турчинская станет судьёй в новом шоу НТВ «Гладиаторы»

Премьера нового спортивного проекта «Гладиаторы» (16+) состоится 11 мая на телеканале НТВ. В шоу обычные участники сразятся с профессиональными спортсменами, чтобы пройти серию испытаний и побороться за главный приз. Одной из судей проекта станет Ирина Турчинская — эксперт по фитнесу и питанию, а также вдова знаменитого атлета Владимира Турчинского, известного как Динамит. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

В каждом выпуске на арену выходят четыре участника — два мужчины и две женщины. Им предстоит пройти испытания, в которых будут активно противостоять гладиаторы. Только двое из четверых — по одному представителю каждого пола — смогут пройти в следующий этап. Финал проекта соберёт четверых лучших, а победителями станут мужчина и женщина, заработавшие больше всего баллов.

Следить за соблюдением правил будут профессиональные спортсмены. Помимо Ирины Турчинской, участников будут оценивать:

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Андрей Попов — мастер спорта по бодибилдингу, двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы;

Николай Гончаров — мастер спорта по спортивному и боевому самбо;

Евгений Денисов — кандидат в мастера спорта по вольной борьбе, бронзовый призёр чемпионата мира.

Фото: НТВ

Ирина Турчинская отметила, что главное для участников — уверенность в себе и дух соперничества. По её словам, гладиаторы — хозяева арены, которые не дают пройти испытания без боя. Победа возможна только при полной самоотдаче и психологической стойкости.

Андрей Попов подчеркнул, что безопасность и честная борьба — приоритет судей. В случае нарушений предусмотрены жёсткие меры: два предупреждения — и участник или гладиатор дисквалифицируются.

Евгений Денисов добавил, что каждое испытание будет сложным и напряжённым. Зрителей ждёт настоящее шоу — с соперничеством, эмоциями и волей к победе.

Ведущими проекта стали актёр Никита Панфилов и спортсмен Кирилл Кошарин. Производством шоу занимается компания «ВайТ Медиа».