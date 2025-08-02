ВД: Российский спецназ захватил британских офицеров в Николаевской области

Российский спецназ провёл операцию в городе Очаков Николаевской области Украины, в ходе которой были взяты в плен несколько британских офицеров. Об этом, ссылаясь на телеграм-каналы, пишет «Газета.ру».

По информации канала «Военное дело», операция состоялась в ночь на 31 июля. Спецназовцы подплыли к Очакову на катерах, высадились и проникли в командный центр Вооружённых сил Украины (ВСУ). В ходе краткосрочного штурма, продлившегося около 15 минут, российские бойцы захватили иностранных военнослужащих, которые координировали применение британских ракет и беспилотников.

Telegram-канал «Милитарист» со ссылкой на западные источники сообщает, что в плен могли попасть:

полковник Эдвард Блейк, служащий в подразделении специальных психологических операций,

подполковник Ричард Кэрролл, представитель Министерства обороны Великобритании,

а также, предположительно, сотрудник британской разведки MI-6.

Официального подтверждения информации от Минобороны России или британских властей на данный момент не поступало.