Президент России Владимир Путин не упомянул лидеров европейских стран в своем заявлении о готовности к прекращению огня на Украине. На этот нюанс обратила внимание французская газета Les Echos.

«Российский президент отметил роль глав четырех государств, которые, по его мнению, участвуют в разрешении конфликта: лидеров ЮАР, Китая, Индии и Бразилии — ключевых членов БРИКС. О европейских лидерах не было сказано ни слова», — говорится в статье.

В четверг, на пресс-конференции после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Путин выразил сомнения по поводу организации возможного перемирия с Украиной. Он подтвердил свою поддержку идеи прекращения огня, но подчеркнул, что существует множество нюансов, которые необходимо учесть.

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Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что России необходимо долгосрочное решение украинского конфликта, а не просто временная пауза.

Президент США Дональд Трамп назвал слова Путина о возможном прекращении огня многообещающими и выразил готовность встретиться с российским лидером для обсуждения этого вопроса, пишет «Московский комсомолец».