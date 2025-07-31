Украинские диверсионные группы предприняли попытку высадки на Тендровскую косу, однако были встречены плотным огнём. По информации «Царьграда», большинство диверсантов было уничтожено вместе с лодками.

Тем, кому удалось выжить, удалось отступить в Очаков. Именно там, по базе боевых пловцов ВСУ, в ночь был нанесён ракетный удар с использованием комплексов «Искандер». Сообщается, что удар отличался снайперской точностью.

По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, целью атаки было поражение точек базирования катеров, личного состава, а также систем реактивного залпового огня. Помимо этого, удары были направлены на прибрежную инфраструктуру, системы ПВО, склады с комплектующими и точки запуска беспилотников.

Также сообщается об ударе по установкам HIMARS в районе Лупарево – Галицыново. В Павлограде в результате атаки беспилотников был уничтожен воинский эшелон с техникой, прибывший на разгрузку перед отправкой на Покровское направление. По предварительным данным, как минимум четыре прямых попадания превратили эшелон в цепь горящих и взрывающихся вагонов, растянувшуюся на сотни метров.

Дополнительно зафиксированы прилёты по военным предприятиям в Харьковской, Черниговской и Полтавской областях.