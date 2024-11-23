Вассерман рассказал о новейшем российском оружии пострашнее «Орешника»

На Западе активно обсуждают применение российского комплекса «Орешник» в ответ на удары западных ракет по территории России. Известный эрудит и депутат Госдумы Анатолий Вассерман утверждает, что «Орешник» — далеко не единственное новое оружие в арсенале российской армии. Об этом он рассказал в интервью «МК».

«Не знаю, одумаются ли на Западе, — говорит Анатолий Александрович. — У меня ощущение, что Байден действует по принципу: „Дедушка старый, ему всё равно“. Знаете, откуда эта фраза? Это из черного стишка моего детства: „Дедушка в поле гранату нашел — с ней он к окну сельсовета пошел. Дернул колечко и бросил в окно. Дедушка старый — ему всё равно“. Мы уже показали западным врагам, что в эту игру можно играть вдвоем. Теперь посмотрим, до чего они додумаются».

Вассерман уверен, что у России есть и другие виды оружия, которые могут оказаться даже более мощными, чем «Орешник», перед которым ПВО стран НАТО бессильно. По его мнению, у России ещё есть чем удивить Запад в будущем.

«У нас наверняка есть ещё много видов нового вооружения, — продолжает Вассерман. — Но, конечно, противник пока не должен об этом знать. Разработками нового оружия занимаемся не только мы, но и все, у кого есть на это ресурсы. Думаю, мы ещё не раз их удивим. Хотя и они иногда удивляют нас. Денег у них пока как у дурака махорки, и их расходы на сопоставимую по возможностям технику в разы превышают наши. Они надеются победить нас за счёт финансового превосходства».

Вассерман добавил, что если Запад продолжит провокации, России, возможно, придётся принять более решительные меры.

«Рано или поздно, если они будут продолжать в том же духе, мы построим пролив имени Сталина между Канадой и Мексикой. Но мы понимаем, что такая „стройка“ будет дорого стоить всем, включая нас самих. Если, к примеру, взорвётся вулкан в национальном парке Йеллоустоун, это приведёт к гибели всей Северной Америки, и у нашей Сибири тоже могут возникнуть проблемы. Поэтому пока мы не спешим. Однако, скажем, у Йемена в ближайшее время могут появиться новые средства противостояния боевым кораблям США».