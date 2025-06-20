Вассерман объяснил, как война Израиля и Ирана повлияет на Россию

В краткосрочной перспективе Россия выиграет от конфликта Ирана и Израиля, но возможны и негативные последствия, заявил «МК» депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
По его словам, Москва выгодно подорожание нефти и поставки оружия. При этом он считает выигрыш незначительным.
Эрудит допустил, что «пушечное мясо» для террористов скоро станет дешевым на мировом рынке.
Вассерман добавил, что длительность конфликта предсказать сложно.
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