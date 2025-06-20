Вассерман объяснил, как война Израиля и Ирана повлияет на Россию

В краткосрочной перспективе Россия выиграет от конфликта Ирана и Израиля, но возможны и негативные последствия, заявил «МК» депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

По его словам, Москва выгодно подорожание нефти и поставки оружия. При этом он считает выигрыш незначительным.

«Полагаю, что начнет расти уровень терроризма во всем мире», — пояснил Вассерман.

Эрудит допустил, что «пушечное мясо» для террористов скоро станет дешевым на мировом рынке.

Вассерман добавил, что длительность конфликта предсказать сложно.