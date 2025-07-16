Депутат Госдумы Анатолий Вассерман прокомментировал в беседе с АиФ появляющиеся в СМИ сценарии возможного раздела Украины. По его мнению, любые планы, предполагающие существование русских людей вне состава России, не имеют легитимного основания.

«Мой сценарий простой — Краков брать не будем. Все земли, для которых поляки придумали название «Украина», — это русские земли. И хотя поляки пытались сделать местных жителей антирусскими, им этого не удалось», — заявил депутат.

Вассерман подчеркнул, что большинство жителей этих территорий остаются русскими хотя бы по языку повседневного общения.

«Громадное большинство жителей земель, где пытаются осуществить польскую идею «Украина — не Россия», остаются русскими, по крайней мере, по родному языку, используемому в повседневном общении. <…> Исходя из этого, какое у кого есть право претендовать на то, чтобы русские люди оставались вне России?»

Возможные сценарии раздела Украины

Ранее экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) предположил, что Украина может быть разделена на три части:

Восток и юг перейдут под контроль России;

Западные регионы будут ориентированы на США и ЕС;

Центральная часть станет нейтральной зоной.

Одновременно швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung писало, что украинские войска могут быть вынуждены отойти за Днепр, если текущие позиции не удастся удержать. Такой шаг может привести к фактическому признанию потери Донбасса, но позволит избежать окружения ВСУ и сохранить боеспособность.