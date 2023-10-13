Вассерман назвал сроки завершения войны в Израиле

Знаменитый эрудит Анатолий Вассерман считает, что война в Израиле закончится за неделю-другую до начала ноября. Об этом он заявил журналистам «Московского комсомольца».

По мнению Вассермана, Израиль не может позволить себе воевать долго, поэтому ведёт боевые действия интенсивно.

В стране под ружьё призвали 300 тысяч резервистов. Это серьёзный удар по экономике. Они все чем-то были заняты, где-то работали, делали что-то жизненно необходимое для страны. И такая доля означает, что надолго они не могут призываться, считает эрудит.

В то же время решить все противоречия между израильтянами и палестинцами в ближайшее время не получится. Боевые действия будет происходить и дальше.

7info подробно описало причину возникновения конфликта между Израилем и Палестиной.