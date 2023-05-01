Василиса Володина выпустила предостережение для тех, кто уезжает на майские праздники 01.05.2023 08:06 Популярный российский астролог Василиса Володина 1 мая опубликовала прогноз. Она напомнила, что продолжается ретроградное движение Меркурия, поэтому важно не терять бдительность. – Небесная погода радует, единственное, пожалуй, исключение: места, где вы никогда не были. Если такой поездки не избежать, перепроверяем брони и билеты, закладываем время на пробки, не пренебрегаем страхованием багажа, – говорит Володина. Оставила эксперт совет и для тех, кто 1 мая работает: – Не спешите. День хороший для основательной, глубокой работы, в том числе над прошлыми ошибками, – сказала она. Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram