Василиса Володина рассказала, от чего нужно избавиться 20 декабря

Популярный астролог Василиса Володина в своём telegram-канале опубликовала прогноз на среду, 20 декабря.

Аспект Венеры с Ураном дарит возможность избавиться от чрезмерных душевных переживания за счет спонтанного «заземления». Например, покупка экстравагантного платья или необычный макияж. Внутренний смысл: освободится, став другой, не такой, какой я себя знаю.

Или можно намеренно разрушить материю с целью очиститься. Например, уничтожить предмет одежды, который ассоциируется с человеком — источником переживаний.