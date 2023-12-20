Среда, 20 декабря, 2023
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Василиса Володина рассказала, от чего нужно избавиться 20 декабря

7info7
Изображение от rawpixel.com на Freepik
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Популярный астролог Василиса Володина в своём telegram-канале опубликовала прогноз на среду, 20 декабря.

Аспект Венеры с Ураном дарит возможность избавиться от чрезмерных душевных переживания за счет спонтанного «заземления». Например, покупка экстравагантного платья или необычный макияж. Внутренний смысл: освободится, став другой, не такой, какой я себя знаю.

Или можно намеренно разрушить материю с целью очиститься. Например, уничтожить предмет одежды, который ассоциируется с человеком — источником переживаний.

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