Василиса Володина рассказала об опасном времени накануне ретроградного Меркурия

Главное событие предстоящей недели — Меркурий становится ретроградным в среду. Всю неделю он почти не движется, а значит и наши бумажно-транспортные дела тормозят. Однако в этот раз весь ретро период обещает пройти в разы мягче и приятнее, чем обычно. Об этом в своём telegram-канале сообщает популярный астролог Василиса Володина.

Трин с Юпитером, о котором я подробно говорила на прошлой неделе, продолжает одаривать возможностями в деньгах, должностях и других атрибутах социального успеха. Для того, чтобы по максимуму взять от этого времени, необходимо воспитывать в себе такие качества, как постоянство, упорство, последовательность и предельная концентрация на главной цели. Если вы человек, который ясно понимает что и зачем делает, вы точно выиграете от грядущего ретро Меркурия. Если же в вашей жизни со смыслами пока туманно, а самоограничение, границы, постоянство — слова чуждые, то самое время для тренировки.

Подумайте или вспомните, какое дело, связанное с преобразованием материального окружающего мира вы делаете постоянно, несмотря на обстоятельства? Например, вы несколько лет вяжете или шьете. Если так, в пору провести ревизию результатов этой деятельности. Возможно вы соберете портфолио работ и выставите на онлайн площадке на продажу. Возможно навык, полученный за вязанием, примените в профессиональной деятельности. Например, станете считать смету компании с той же внимательностью, как считаете петли. Цель периода: рефлексия прошлого результата на пользу будущим целям.

Важно не спешить, не пытаться непременно сейчас что-то решить или закончить. Если не складывается разговор или неясно как поставить точку в проекте — возьмите паузу. Перенесите. Дайте себе время подумать. Лучшим подспорьем в этом процессе станет табличка, схема или иной способ самому себе разложить процесс по полочкам.

Новолуние в среду может увлечь концепциями и идеями весьма радикальными. Проверяйте себя. Все, что обещает идеальный мир во всем мире и осуществление мечты воздушными шариками стоит обходить стороной. Сознание сейчас подвержено идеологической слепоте, особенно это актуально для людей доверчивых и впечатлительных. Если мочи нет — пообещайте себе рвануть за мечтой в конце января. Тогда будет больше шансов адекватно оценить риски.

Квадрат Солнца и Нептуна, активный всю неделю, про то же. Вероятны обе крайности: как слепая увлеченность чужими идеологиями и миссиями, так и потерянность. В конструктивном варианте в нас просыпается созидательный импульс, чтобы помогать другим, творить ради процесса творчества, вести и вдохновлять, меняя мир под себя. Для тех, кто учит и проповедует по профессии период может быть прорывной. Это шанс в разы увеличить количество последователей, завоевать признание как идеолога, наставника. Или наоборот: уйти в монахи (буквально или фигурально), осознав необходимость в духовном поиске.