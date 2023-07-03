Василиса Володина рассказала о последствиях полнолуния 3 июля

Популярный российский астролог Богда Глоба опубликовал свой прогноз на неделю с 3 по 9 июля. Не неделе ожидается один очень сложный день, полный противоречий и проблем. Неприятности придутся четверг. В целом 6 июля для каждого пройдёт под эффектом «белки в колесе». Астролог советует решать всё ситуативно и...