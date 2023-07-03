Василиса Володина рассказала о последствиях полнолуния 3 июля

Популярный российский астролог Василиса Володина заявила: 3 июля ожидается полнолуние, которое, несомненно, повлияет на судьбы людей. Каким окажется это влияние, она объяснила в своём telegram-канале.
Сегодняшнее полнолуние для многих связано с ролью в социуме, объясняет Володина. Проясняются вопросы самореализации, карьеры. Может прийти долгожданное ощущение себя профессионалом в какой-то сфере благодаря признанию заслуг. Повышения, предложения новых проектов, престижные командировки — день богат на пряники для терпеливых.