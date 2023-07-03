Понедельник, 3 июля, 2023
На главнуюНовости мира

Василиса Володина рассказала о последствиях полнолуния 3 июля

7info7
Фото с сайта pxhere.com

Популярный российский астролог Василиса Володина заявила: 3 июля ожидается полнолуние, которое, несомненно, повлияет на судьбы людей. Каким окажется это влияние, она объяснила в своём telegram-канале.

Сегодняшнее полнолуние для многих связано с ролью в социуме, объясняет Володина. Проясняются вопросы самореализации, карьеры. Может прийти долгожданное ощущение себя профессионалом в какой-то сфере благодаря признанию заслуг. Повышения, предложения новых проектов, престижные командировки — день богат на пряники для терпеливых.

– Вероятны подарки от родственников, но, скорее, ожидаемые. Скажем, ребенку при успешном окончании школы обещали лето на морях. И вот долгожданный аттестат на руках — получи пряник, — говорится в сообщении. — Порадуйте друзей-достигаторов, переслав им новость! Особенно Стрельцов, Овнов и Скорпионов.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Пожар на улице Загородной тушили 11 человек

Всё произошло 2 июля. Сообщение о загорании мусора поступило в 18.31.

Астролог Глоба назвал самый взрывной и нестабильный день наступившей недели

Популярный российский астролог Богда Глоба опубликовал свой прогноз на неделю с 3 по 9 июля. Не неделе ожидается один очень сложный день, полный противоречий и проблем. Неприятности придутся четверг. В целом 6 июля для каждого пройдёт под эффектом «белки в колесе». Астролог советует решать всё ситуативно и...

Рождество Иоанна Предтечи 7 июля: запреты, приметы, традиции праздника

По библейскому сюжету, именно Иоанн предсказал появление мессии, а затем крестил его в водах Иордана.

На «Первом канале» показали выпуск «Непутёвых заметок» о Рязани

Ведущий Дмитрий Крылов рассказал о древнем русском городе Рязани, который основан в 1095 году.

Рязанский врач Никитина рассказала о влиянии сахара на иммунную систему и здоровье

Осознанное питание важно для улучшения иммунной защиты организма.

«Будет новый мир»: российская экстрасенс заявила о начале апокалипсиса

Нас ждут тяжёлые времена!

Эти полгода мы запомним надолго: ретроградный Нептун несёт большие сложности

Нептуна принесёт нам некоторые сложности, к которым придётся привыкнуть.

Врач рассказала о последствиях избытка сахара

Простые сахара могут вызывать зависимость у тех, кто потребляет их в больших количествах.

Влияние алкоголя на иммунную систему

Избыток алкоголя делает организм легкой мишенью для атак патогенов. Алкоголь подавляет иммунную систему как в ее врожденных, так и в приобретенных компонентах.

Провидица Мишина рассказала, какие два всадника Апокалипсиса уже пришли на Землю

Человечество уже ступило на путь Апокалипсиса, и сразу два из четырёх его всадников уже пришли на Землю.

Под Рязанью 38-летний рыбак найден мёртвым с огнестрельным ранением в голову

По факту гибели гражданина 1985 года рождения начата доследственная проверка

Драка двух мужчин на Театральной площади в Рязани попала на видео

По словам очевидца, пьяный мужчина подошел к другому и ударил по лицу. Причина инцидента неизвестна.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации