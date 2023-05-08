Василиса Володина рассказала о необычных последствия перехода Венеры в Рак

Венера переходит в знак Рака, что сулит россиянам необычные изменения. О них 8 мая в своём telegram-канале рассказала Василиса Володина.
Главная особенность этого транзита — он с детской непосредственностью поможет людям проявлять симпатии.
Любовь чаще проявляется через заботу, взгляд, даже молчание, потому что слова излишни. Пары, недавно сложившиеся, получают шанс по-настоящему сблизиться, испытав отношения бытом. Давние партнёры вспомнят, как важно иметь рядом человека, который умеет заботится и сочувствовать.
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