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Понедельник, 8 мая, 2023

Василиса Володина рассказала о необычных последствия перехода Венеры в Рак

7info7
People фото создан(а) pressfoto - ru.freepik.com

Венера переходит в знак Рака, что сулит россиянам необычные изменения. О них 8 мая в своём telegram-канале рассказала Василиса Володина.

Главная особенность этого транзита — он с детской непосредственностью поможет людям проявлять симпатии.

– Женщины становятся более ранимыми, воспринимают тончайшие нюансы в настроении близких. Деньги, внешность, престиж не имеют значения, если мы чувствуем в человеке родную душу, – пишет Володина.

Любовь чаще проявляется через заботу, взгляд, даже молчание, потому что слова излишни. Пары, недавно сложившиеся, получают шанс по-настоящему сблизиться, испытав отношения бытом. Давние партнёры вспомнят, как важно иметь рядом человека, который умеет заботится и сочувствовать.

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