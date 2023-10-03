Василиса Володина рассказала, как на людей повлияет Меркурий в трине с Плутоном

Популярный российский астролог Василиса Володина в своём telegram-канале опубликовала прогноз на вторник, 3 октября.

По её словам, наступил второй подряд удачный день, чтобы «читать между строк». Меркурий в трине с Плутоном помогает учиться, писать и общаться, докапываясь до сути. Идеальный день для схем, табличек, анализа чего-либо: от бюджета до собственных страхов.

— В переговорах подразумеваемое важнее сказанного, — предупреждает эксперт. Мы как никогда внимательны к намёкам, языку тела и другим непрямым методам коммуникации.

Знакомства и встречи с людьми, населёнными властью, по словам Володиной, пройдут гладко. А ещё сегодня летят без запинки созвоны всем отделом и коллективные поездки.