Василиса Володина предупредила о важных событиях последней лунной четверти

Популярный астролог Василиса Володина в своём telegram-канале поделилась прогнозом на пятницу, 6 октября. В нём она сообщила: наступила последняя лунная четверть, и это несёт для людей важные события.

Последняя лунная четверть подводит итоги по ситуациям, связанным с ощущением безопасности, родства семьи и дома.

— День может быть весьма эмоциональным, однако менять что-то вряд ли захочется. Зато хорошо принимать, прощать и отпускать. Рассказать близкому о накопившихся переживаниях, получить или оказать моральную поддержку, — советует Володина.

По её словам, возможны ситуации, когда молодая пара понимает, что уклад, принятый в родительских семьях, им не подходит. Тот случай, когда неизбежен слом стереотипов, пока лишь на уровне намерений. Активные действия здесь предстоят позже.