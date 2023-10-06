Пятница, 6 октября, 2023
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Василиса Володина предупредила о важных событиях последней лунной четверти

7info7
Фото с сайта pxhere.com

Популярный астролог Василиса Володина в своём telegram-канале поделилась прогнозом на пятницу, 6 октября. В нём она сообщила: наступила последняя лунная четверть, и это несёт для людей важные события.

Последняя лунная четверть подводит итоги по ситуациям, связанным с ощущением безопасности, родства семьи и дома.

— День может быть весьма эмоциональным, однако менять что-то вряд ли захочется. Зато хорошо принимать, прощать и отпускать. Рассказать близкому о накопившихся переживаниях, получить или оказать моральную поддержку, — советует Володина.

По её словам, возможны ситуации, когда молодая пара понимает, что уклад, принятый в родительских семьях, им не подходит. Тот случай, когда неизбежен слом стереотипов, пока лишь на уровне намерений. Активные действия здесь предстоят позже.

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