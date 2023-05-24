Василиса Володина посоветовала посвятить всю энергию одной задаче

Популярный астролог Василиса Володина оставится в своём telegram-канале астропрогноз на 24 мая.

Ещё один чудесный день для артистичных натур и всех тех, кто желает оказаться в центре внимания. Женщины сияют, как на работе, так и дома или в компании друзей. А ещё покоряют напором и волей, особенно если дело касается продукта творчества, которым могут быть дети, любимое дело, бизнес.

Всю энергий лучше посвятить одной задаче, распыление не принесет ни удовлетворения, ни результата.

Кроме того, актуально ярко проявлять эмоции, дарить подарки любимым. Вишенкой на вечер подойдёт интенсивная тренировка или игры на воздухе с детьми.