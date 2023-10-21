Суббота, 21 октября, 2023
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Василиса Володина порадовала наступлением «Дня гедонизма»

7info7
Изображение от alexeyzhilkin на Freepik

Популярный астролог Василиса Володина обнародовала прогноз на 21 октября в своём telegram-канале.

День гедонизма — лучшая новость этого дня. По словам специалиста, пришло время баловать себя покупками, салонами, СПА, ресторанами и горячими прикосновениями. Хороши любые телесные процедуры, изобразительные хобби, украшательства.

Великолепные возможности получат сегодня профессионалы в области дизайна, стиля, красоты и здоровья, ресторанного и модного бизнеса. Можно получить очень выгодный заказ, а также обзавестись заграничными партнёрами или поклонниками.

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