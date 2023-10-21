Василиса Володина порадовала наступлением «Дня гедонизма»

Популярный астролог Василиса Володина обнародовала прогноз на 21 октября в своём telegram-канале.

День гедонизма — лучшая новость этого дня. По словам специалиста, пришло время баловать себя покупками, салонами, СПА, ресторанами и горячими прикосновениями. Хороши любые телесные процедуры, изобразительные хобби, украшательства.

Великолепные возможности получат сегодня профессионалы в области дизайна, стиля, красоты и здоровья, ресторанного и модного бизнеса. Можно получить очень выгодный заказ, а также обзавестись заграничными партнёрами или поклонниками.