Василиса Володина подсказала, чему может научить россиян аспект Марса и Сатурна

Популярный астролог Василиса Володина опубликовала в своём telegram-канале прогноз на 21 июля. По её словам, важные уроки в этот день преподаст аспект Марса и Сатурна.

Люди дела столкнуться с ограничениями: внешними или внутренними. Всё наполнит подъём по скользкой горке: усилий много, а продвижения будто бы нет. Так аспект Марса с Сатурном учит терпению и упорству в достижении цели. Это повод избавиться от иллюзий, приняв фактор времени: если дело вам действительно дорого, никуда оно от вас не денется, но нужен срок.

Разбейте путь на ступеньки и отмечайте каждый пройденный шаг. За дюжиной маленьких побед обязательно придет большая – мотивирует Володина.