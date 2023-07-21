Пятница, 21 июля, 2023
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Василиса Володина подсказала, чему может научить россиян аспект Марса и Сатурна

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Популярный астролог Василиса Володина опубликовала в своём telegram-канале прогноз на 21 июля. По её словам, важные уроки в этот день преподаст аспект Марса и Сатурна.

Люди дела столкнуться с ограничениями: внешними или внутренними. Всё наполнит подъём по скользкой горке: усилий много, а продвижения будто бы нет. Так аспект Марса с Сатурном учит терпению и упорству в достижении цели. Это повод избавиться от иллюзий, приняв фактор времени: если дело вам действительно дорого, никуда оно от вас не денется, но нужен срок.

Разбейте путь на ступеньки и отмечайте каждый пройденный шаг. За дюжиной маленьких побед обязательно придет большая – мотивирует Володина.

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