Пятница, 28 июля, 2023
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Василиса Володина подсказала, чем вознаградит людей день 28 июля

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Популярный астролог Василиса Володина в своём telegram-канале опубликовала прогноз на пятницу, 28 июля.

День снабжает выдержкой и упорством, помогает структурировать идеи в конкретный план по их реализации.

– Легче увидеть путь, который необходимо пройти. Например, вы хотите уйти из найма в своё дело, и вот туман наконец рассеялся: да, путь не близок, но понятен. Остается лишь идти и последовательно делать. И это ощущение ясности вдруг мотивирует как ничто прежде, – подсказала Володина.

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