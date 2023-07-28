Василиса Володина подсказала, чем вознаградит людей день 28 июля

В Рязанской области с начала года более 748 семей получили единовременное пособие при рождении ребенка на общую сумму более 16 миллионов рублей, сообщает отделение фонда пенсионного и социального страхования Рязанской области.
На территорию детского сада возле ТЦ «Восточный» в Астрахани проник абсолютно голый мужчина. Ролик с его участием появился в распоряжении телеграм-канала SHOT.
По словам очевидцев, злоумышленник сломал забор и попал в учреждение через дырку.
«В тот момент там были дети», – говорится в публикации.
Сотрудники полиции вскоре задержали мужчину. Его...
Пожилой житель Новочебоксарска Геннадий Степанов снял обзор о благоустройстве города, пишет «Про Город».
Он обратил внимание на покосившиеся лавочки на Аллее Победы, а также выцветший плакат ко Дню Победы, висевший на ДК «Химик».
Кроме того, 77-летний мужчина раскритиковал бетонную стену, рухнувшую возле дома на проезде Энергетиков, 8.
Горожанину также не...