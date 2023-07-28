Василиса Володина подсказала, чем вознаградит людей день 28 июля

– Легче увидеть путь, который необходимо пройти. Например, вы хотите уйти из найма в своё дело, и вот туман наконец рассеялся: да, путь не близок, но понятен. Остается лишь идти и последовательно делать. И это ощущение ясности вдруг мотивирует как ничто прежде, – подсказала Володина.