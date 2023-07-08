Василиса Володина объяснила значение Венеры в знаке Льва для 8 июля

Астрологический прогноз на субботу, 8 июля, обнародовала Василиса Володина.

В день семьи, любви и верности как не вспомнить о львиной Венере! В пору ярко, страстно и без стеснения демонстрировать свои чувства. Побалуйте любимого человека вниманием, будь то подарок, романтический вечер или оригинальное признание в любви.

Хвалите, восхищайтесь теми, кто дорог — хорошего много не бывает. А для свободных это еще один шанс обозначить свою симпатию и в миг понять, какие чувства стоят за «этими глазами напротив». Интерес будет светиться ярко, скрыть почти невозможно.