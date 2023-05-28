Воскресенье, 28 мая, 2023
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Василиса Володина дала совет о тренировке силы воли 28 мая

7info7
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Популярный астролог Василиса Володина в своём telegram-канале опубликовала прогноз на воскресенье, 28 мая.

Вот какие советы на этот день Володина дала россиянам:

Тренируем силу воли через самоограничение. Внедряем любое проявление дисциплины и ответственности, в обязательном порядке соблюдаем все, данные даже вскользь, обещания и дедлайны. Для этого потребуется максимальная концентрация и чаты-болталки на авиарежиме.

Тщательно выверяйте слова, как свои, так и чужие. Ветряные мельницы на языке выйдут боком. Зато скрупулезные тексты обретут поддержку со стороны руководства и подарят заслуженную награду их создателям.

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