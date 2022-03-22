Василиса — вешней воды указательница: народные приметы 23 марта

23 марта православные христиане вспоминают раннехристианскую святую Василиссу. Её, как и многих других верующих, бросили на растерзание зверям. Однако животные не тронули мучеников. Вместе с остальными христианами Василиссу привязали за ноги к колесницам и провезли по городу, пока жители бросали в несчастных камни. Позже мучеников приговорили к казни. Перед тем как положить голову на плаху, девушка помолилась.

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В народном календаре праздник 23 марта носит следующие название — Василиса — вешней воды указательница. Считалось, что с этого дня реки водоёмы начинают избавляться ото льда. Святую наши предки считали покорительницей водной стихией. Ей молились, чтобы вода не подтопила жилые дома.

По наблюдениям пращуров, 23 марта случаются первые грозы. Что нельзя и что нужно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 23 марта

Сегодня ни в коем случае нельзя покупать одежду и обувь. Обновки не принесут вам радости и, скорее всего, быстро придут в негодность.

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Откажитесь от совершения приворотов и гаданий. Те, кто решает привлечь к себе любовь или узнать судьбу, обрекут себя на долгое одиночество.

Нельзя плохо думать об умерших. Можно навлечь на себя болезни.

На Василису хозяйки традиционно выпекали пирожки в виде птиц. Считалось, что они приносят в семью добро и хорошее весеннее настроение.

Нельзя работать на земле, заниматься посадками в саду и на огороде, рассадой, посадкой или пересадкой комнатных цветов. По поверьям, посаженное на Василису не взойдёт или не будет расти.

Народные приметы 23 марта

Услышать гром 23 марта — к плодородному году;

Сильный туман сулит хороший урожай льда;

Сильный ветер и мороз — к неурожаю летом;

Если на Василису солнечно, то ещё 40 дней будет солнце;

Если птицы сидят на верхних ветках деревьев — жди сильное половодье.

Именины 23 марта отмечают Фёдор, Дмитрий, Георгий, Михаил, Павел, Леонид, Анастасия, Ника, Василиса, Галина.

Рождённые 23 марта — личности весьма разносторонние, круг их общения не замыкается в какой-либо определенной сфере. Они не боятся рисковать, но им следует опасаться безрассудного авантюризма – будь то в казино или же в еще более азартной повседневности. Тем не менее сильные физические импульсы, свойственные появившимся на свет в этот день, требуют своего выражения, а это зачастую связано с опасностью. Скопировано с сайта.

Сны 23 марта вряд ли сбудутся.