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Василий Горнов назначен руководителем Касимовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ

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Василий Горнов, фото: СУ СК РФ по Рязанской области

Руководителем Касимовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Рязанской области назначен капитан юстиции Горнов Василий Павлович. Соответствующий приказ Следкома подписан 24 мая.

Горнов В.П. проходит службу в органах Следственного комитета Российской Федерации с 2017 года, замещал должности следователя Рязанского, затем Касимовского межрайонных следственных отделов, следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления,

С 2022 года по настоящее время замещал должность заместителя руководителя Железнодорожного межрайонного следственного отдела города Рязань.

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