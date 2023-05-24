Василий Горнов назначен руководителем Касимовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ

Руководителем Касимовского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Рязанской области назначен капитан юстиции Горнов Василий Павлович. Соответствующий приказ Следкома подписан 24 мая.

Горнов В.П. проходит службу в органах Следственного комитета Российской Федерации с 2017 года, замещал должности следователя Рязанского, затем Касимовского межрайонных следственных отделов, следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел следственного управления,

С 2022 года по настоящее время замещал должность заместителя руководителя Железнодорожного межрайонного следственного отдела города Рязань.