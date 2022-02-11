-5.2 C
Рязань
Пятница, 11 февраля, 2022

Васильев день 12 февраля: народные приметы и что нельзя делать

spot_img
На главнуюНовости мира

Васильев день 12 февраля: народные приметы и что нельзя делать

7info7
Предыдущая статьяЯрославский депутат Муленков показал средний палец на встрече с жителями

12 февраля православные христиане вспоминают Василия Великого. В честь святого появился народный праздник – Васильев день. Для него существует много примет и поверий.

Что можно и что нельзя делать? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты Васильева дня

На Васильев день нельзя ходить в лес. Считается, что животные «отмечают свадьбы» и могут быть слишком агрессивными. Если попасться разъярённому зверю, можно лишиться жизни.

Реклама

12 февраля ждут ранний прилёт грачей. Если пернатые прибудут, лето будет бедным на хлеба, но богатым на ягоды и грибы. Чтобы задобрить грачей, на снегу оставляли крошки хлеба.

Наши предки верили, что сегодня ни в коем случае нельзя вязать и шить. Рукоделие обернётся большой бедой.

Народные приметы 12 февраля

  • Если ночью месяц окрасился в красные тона, будет сильный ветер утром;
  • В сад забежали зайцы – к наступающим морозам;
  • Лошадь ложится на землю – к теплу;
  • Волки воют – к изменению погоды.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,938ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img