«Ваши пороки — их тайная сила»: премьера откровенной драмы «Чистые» — 24 июня на Wink.ru

Премьера откровенной костюмной драмы о нравах начала XX века «Чистые» (18+) состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru 24 июня 2024 года. Производством занимаются «НМГ Студия» и компания «Всемирные русские студии».

Предпремьерный показ с создателями проекта пройдет в рамках конкурсной программы VI фестиваля сериалов «Пилот». Проект пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Фишер», «Балет», «Библиотекарь» и другие).

Wink.ru представляет официальный трейлер и тизер-постер восьмисерийной драмы.

Трейлер: https://youtu.be/ozXtd9w4wg8 (копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru).

Фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/o2HztFi9A89ejA (копирайт — онлайн-кинотеатр

Wink.ru).

Тизер-постер: https://disk.yandex.ru/d/nlyULts8MrEIxw (копирайт — онлайн-кинотеатр

Wink.ru).

Мужские пороки — их главное оружие. Они умеют обольщать и превращать чужую страсть в деньги. Они мечтают о свободе, но путь к ней будет чрезвычайно сложным, а порой и кровавым. В центре истории — судьба куртизанок высшего уровня из подпольного дома терпимости, которая разворачивается в начале XX века в столице Российской империи. Главные роли в сериале исполнили Фёдор Бондарчук, Виктория Исакова, Софья Синицына, Диана Милютина, Никита Кологривый, Марк Эйдельштейн и Даниил Воробьев.

«Эта история — о человеческих пороках и грехах, которые, я бы сказал, не поменялись даже с ходом истории. И спустя сто лет люди также стремятся к чему-то неизведанному, но зачастую это оказывается лишь неправильно поставленными целями. Поэтому “Чистые” — это хороший повод задуматься о своих истинных желаниях», — отметил режиссер проекта Николай Хомерики.

«Матушка — деспотичная, умная, хитрая, сотканная из противоречий. Она — манипуляторша, отсюда и “качели” между ее нежностью и жестокостью. Для меня сцены насилия были самыми тяжелыми на этом проекте. Было сложно осознавать и нести в себе во время съемок эту часть человеческой натуры», — поделилась актриса Виктория Исакова.

«Мой герой Вениамин — гимназист, сын богатого и жестокого мануфактурщика, печальный романтик и настоящий художник, который сталкивается с чем-то потусторонним, новым для себя, что меняет его жизнь, — с любовью. Я играл текст, написанный сценаристом Александром Родионовым, в котором показана некая юродивость Вениамина, но диалоги с ним, скорее, похожи на переплетающиеся узоры, скопление метафор и символов. Я впервые столкнулся с тем, что текст и стиль повествования диктует манеру игры, а Николай Хомерики как режиссер просто дал мне в этом полную свободу», — рассказал актер Марк Эйдельштейн.

«Клоп — парень с улицы, честный, вспыльчивый, открытый. Он много часто подвергает себя опасности, и мы в этом с ним похожи. Поэтому во время съемок сцены на мосту, я решил сам прыгнуть в реку Фонтанку. И даже осень меня не остановила. Во-первых, потому что со мной в этой сцене снимался еще один актер, который решил нырять сам, и я посчитал, что будет неправильно отдать сцену дублеру. А, во-вторых, я всегда мечтал прыгнуть с моста в реку в центре Петербурга. Так что благодаря “Чистым” моя мечта осуществилась», — вспомнил Никита Кологривый.

Санкт-Петербург, 1903 год. В столице империи расцветают Серебряный век и декаданс, роскошь и пороки. В центре истории две обворожительные куртизанки — Стеша (Диана Милютина) и Ксения (Софья Синицына), которые работают в нелегальном публичном доме под контролем благообразной и безжалостной Матушки (Виктория Исакова). Каждой воспитаннице она находит образ, стиль и легенду — метод обмана и очарования мужчин. Девушки продают мужчинам не просто тело, а иллюзию чувств и любви. Кажется, кроме «ремесла» у них ничего нет.

Но на самом деле у героинь есть тайная сила — чистота души и стремление к свободе. И с этой силой они смогут изменить все.

О сериале «Чистые» (18+)

Производство: «НМГ Студия», «Всемирные русские студии» (RWS)

Онлайн-кинотеатр: Wink.ru

Жанр: остросюжетная драма

Хронометраж: 50 минут

Количество серий: 8

Режиссер-постановщик: Николай Хомерики

Автор сценария: Александр Родионов

Генеральные продюсеры «НМГ Студии»: Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук, Максим Рыбаков

Креативные продюсеры «НМГ Студии»: Жора Крыжовников, Денис Уточкин

Продюсеры Wink.ru: Александр Косарим, Антон Володькин

Продюсеры RWS: Наталья Лазарева, Екатерина Галанова, Юрий Сапронов

Оператор-постановщик: Иван Лебедев

Художник постановщик: Павел Пархоменко

Художник по костюму: Владимир Никифоров

Художник по гриму: Кристина Битюцкая

В ролях: Фёдор Бондарчук, Виктория Исакова, Софья Синицына, Диана Милютина, Даниил

Воробьев, Никита Кологривый, Борис Каморзин, Евгений Харитонов, Риналь Мухаметов,

Марк Эйдельштейн, Антон Филипенко, Тереза Диуро и другие.

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Wink.ru — один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров (совместное предприятие «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы) с 11,7 млн платящих подписчиков. Объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн- кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента, включая блогерский, на любой вкус (80 000 позиций).

Wink.ru выпускает оригинальные сериалы-события для самой разной аудитории. В линейке Wink Originals более 40 проектов, среди которых такие хиты, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Фишер», «Балет», «Библиотекарь», «Плакса» и другие. С начала 2024 года в онлайн-кинотеатре вышли оригинальные сериалы «ГДР», «Неверные» и «Я знаю, кто тебя убил», в этом году Wink также представит эксклюзивы «Чистые» и «Комбинация».

Wink.ru — базовый онлайн-кинотеатр в тарифных линейках «Ростелекома» и мобильного оператора Tele2.

«НМГ Студия» создана Национальной Медиа Группой в октябре 2018 года для развития и обогащения российского кинорынка проектами мирового уровня, а также усовершенствования процессов в сфере кинопроизводства. Начиная с 2022 года «НМГ Студия» является генеральным продюсером онлайн-кинотеатра Wink.ru, а также занимается производством контента для внешнего рынка. Среди проектов «НМГ Студии» — такие хиты, как сериал Фёдора Бондарчука «Актрисы», проект Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», детектив Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Фишер» и другие. На счету компании несколько национальных кинонаград премий «Золотой орел» и «Большая цифра», главный приз фестиваля «Новый сезон», номинации на АПКиТ, Национальную премию в области веб-

контента и другие важные индустриальные достижения. Сейчас в разработке «НМГ Студии» находится свыше 30 проектов. Также идут съемки шести новых проектов, а еще 12 находится в сценарном производстве.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения, а также мобильной связи. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,4 млн. «Ростелеком» входит в топ-3 мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink, который занимает второе место среди крупнейших онлайн-кинотеатров России по количеству активных подписчиков. «Ростелеком» — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области цифровых государственных сервисов, кибербезопасности, цифровизации регионов, здравоохранения, биометрии, образования, ЖКХ, а также в сфере облачных вычислений и услуг дата-центров и других. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.

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