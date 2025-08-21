«Ваш дом — магнит для неудач»: эзотерики советуют срочно выбросить эти 5 предметов

Четверг, 21 августа, 2025
Вы когда-нибудь замечали, что в доме словно скапливается негатив? Мелкие неприятности, болезни и неудачи могут быть связаны не только с обыденными причинами, но и с энергетикой вещей, которые нас окружают. Эзотерики утверждают, что некоторые предметы буквально притягивают негативную энергию, влияя на здоровье и благополучие домочадцев. Вот пять таких вещей, от которых, согласно этим учениям, стоит избавиться немедленно.

Разбитые и треснувшие зеркала

Повреждённые зеркала — это не просто декор с изъяном, а настоящие порталы для негатива. Считается, что трещины и сколы искажают энергетические потоки, что может привести к бессоннице, конфликтам и проблемам со здоровьем. Такие зеркала накапливают отрицательную энергию и «выплёскивают» её на обитателей дома. Если вы заметили на зеркале даже небольшую трещину, его лучше сразу выбросить, завернув в тёмную ткань, чтобы избежать дальнейшего негативного влияния.

Засохшие цветы и растения

Засушенные букеты, какими бы памятными они ни были, несут энергию увядания и смерти. Они символизируют завершение жизненного цикла и могут притягивать депрессию, болезни и застой в делах. Особенно опасны сухоцветы в спальне, где они могут «высушивать» отношения между партнёрами. Если вам жалко выбрасывать цветы, подаренные близким человеком, лучше сфотографируйте их или оставьте один засушенный лепесток на память, но не держите в доме весь букет.

Сломанные часы

Остановившиеся часы «замораживают» время и создают застойную энергию. Они блокируют движение вперёд, что может проявляться в застое в карьере, финансах и личной жизни. Если часы остановились в момент чьей-то смерти, они могут удерживать душу умершего в доме. Сломанные, но дорогие для вас часы можно починить или убрать подальше, обернув тканью, но держать их на виду не рекомендуется.

Старые лекарства и медицинские приборы

Просроченные лекарства, пустые флаконы и старые медицинские приборы несут в себе энергию болезни и страданий. Даже если они когда-то помогли, со временем они начинают излучать вибрации недуга. Аптечка, полная просроченных препаратов, может стать магнитом для болезней, а хранение лекарств от серьёзных недугов способно спровоцировать похожие проблемы у других членов семьи. Регулярно проверяйте аптечку и без сожаления выбрасывайте всё, что просрочено или не нужно.

Битая посуда и треснувшие предметы

Надколотые тарелки и чашки с отбитыми ручками, по мнению эзотериков, нарушают гармонию в доме. Битая посуда символизирует разрушение семейных связей и может провоцировать ссоры и конфликты. Трещины создают острые энергетические края, которые «режут» ауру домочадцев и вызывают агрессию. Не держите в доме повреждённую утварь, какой бы дорогой она ни была. Здоровье и благополучие семьи, по мнению сторонников этого учения, важнее, пишет Life.ru.

