Акценты

Варварское уничтожение: россиянам объяснили, что ни в коем случае нельзя делать на даче 

Алексей Самохин
В беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, что многие дачники используют косилку или другие неподходящие инструменты для обрезки кустарников и деревьев, что является большой ошибкой. По его словам, это не просто обрезка, а «варварское уничтожение» растений.

Такой способ обрезки оставляет на ветвях рваные раны, что делает их уязвимыми перед грибковыми инфекциями, бактериями и вредителями. В результате растение может погибнуть.

Депутат подчеркнул, что обрезку нужно проводить так же тщательно, как и хирургическую операцию. Для этого необходимо использовать стерильные и острые инструменты, такие как секатор, сучкорез или садовая пила. Важно не только выбрать правильное время и место для среза, но и сделать его под определённым углом, чтобы он быстрее затянулся.

Ошибки при подготовке сада к зиме

Чаплин также назвал другие распространённые ошибки, которые садоводы совершают осенью:

Оставляют на участке непереработанные растительные остатки, поражённые болезнями.

Складируют мусор в междурядьях или по периметру участка.

Делают глубокую перекопку земли с одновременным внесением свежего навоза, что может навредить растениям.

Поливают деревья недостаточно или, наоборот, чрезмерно, из-за чего их корневая система плохо подготовлена к зиме.

Он напомнил, что осенний полив должен быть достаточным, но не избыточным, чтобы деревья могли успешно пережить холодный период.

Здоровая почва — залог урожая: осенняя подготовка огорода

Для получения богатого урожая в следующем году необходимо правильно подготовить почву осенью, пишет автор статьи на дзен-канале «Дачные истории». Основная проблема, которая со временем приводит к снижению урожайности, — это накопление инфекций в земле. Растительные остатки, поражённые болезнями, становятся источником инфекции, и с каждым годом её запас только растёт.

Использование удобрений и химических препаратов не решит проблему, если не устранить её первопричину — инфекцию в почве. Систематический и последовательный подход к оздоровлению почвы с помощью биологических средств — единственный способ обеспечить безопасность участка.

Использование химикатов, таких как медный купорос или синтетические фунгициды, не только не помогает, но и подавляет естественный иммунитет растений, делая их более уязвимыми. С годами это приводит к тому, что почва становится полностью стерильной, и на ней перестаёт что-либо расти.

Этот процесс может занять несколько лет, но в конечном итоге приведёт к гибели почвы. Поэтому так важно избегать агрессивных химических средств и выбирать более безопасные и эффективные методы.

Как оздоровить почву: простые и эффективные способы

Первый шаг — это оздоровление почвы. Начните с удаления и уничтожения всех поражённых растений. А для лечения самой земли используйте триходерму — это признанный во всём мире способ обеззараживания и очистки почвы от патогенных микроорганизмов.

Помимо этого, есть и другие методы, доступные каждому дачнику:

Севооборот и совместные посадки. Чередуйте культуры, не высаживайте растения одного семейства на одном месте два года подряд. Совместные посадки, например, лука и моркови или томатов и базилика, помогут защитить растения от вредителей.

Использование компоста и ЭМ-препаратов. Разложите на грядках толстый слой компоста и пролейте его любым ЭМ-препаратом. Компост — универсальное удобрение, а полезная микрофлора из ЭМ-препаратов значительно ускорит разложение органики и подавит рост болезнетворных микроорганизмов.

Систематический уход за почвой, основанный на этих принципах, поможет вам восстановить её здоровье и обеспечить богатый урожай на долгие годы.

