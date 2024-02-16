Ваня Дмитриенко рассказал, как ему приходилось петь в электричках

В субботу на ТНТ выйдет свежий выпуск музыкального шоу «Конфетка», в котором песни никому не известных артистов исполняют всем известные звезды. В каждом выпуске зрители видят 5 клипов, найденных на просторах интернета, а затем — 5 номеров от топовых артистов, которые переделали эти песни в настоящие «конфетки». В финале выпуска зрители в студии и члены жюри выбирают лучшие выступления. Победитель получает приз в 300 тысяч рублей.

Ни один из выпусков «Конфетки» не обходится без откровений от звезд. Так, в этот раз подробности начала своей музыкальной карьеры раскрыл Ваня Дмитриенко, который занял одно из кресел жюри вместе с Тимуром Родригезом и еще одним звездным экспертом, имя которого станет известно после первого номера выпуска.

Ваня Дмитриенко рассказал, что начинал с песен в вагонах метро и электричек.

«В 13 лет я называл это своим хобби. Я пел в электричках и в метро пел! Там все меня знали, мой первый сольный концерт прошел в электричке!», — признался молодой певец.

В новом выпуске «Конфетки» зрители увидят 5 номеров от звездных исполнителей, чье появление на сцене станет главной интригой программы. Кто выведет на сцену всю родню и друзей, кто впервые исполнит «чужую» песню, а кто чуть не сорвет съемки и распустит жюри, смотрите в субботу 17 февраля в 21:00 в новом выпуске шоу «Конфетка» на ТНТ. Посмотреть все выпуски «Конфетки» можно на RuTube.