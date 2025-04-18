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Фото: ИД «Пресса»
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Вандалы разрушили памятники на татарском кладбище в Касимове

Алексей Самохин

В Касимове полиция разыскивает неизвестных, устроивших погром на татарском кладбище, сообщает сайт ИД «Пресса».

Инцидент произошёл 17 апреля. Как сообщил председатель совета региональной национально-культурной автономии татар Рязанской области Ильдар Бикуев, возбуждено уголовное дело по статье 244 УК РФ — «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

По словам Бикуева, злоумышленники вырвали из земли четыре памятника вместе с креплениями. Среди разрушенных надгробий — памятник участнику Великой Отечественной войны Махмуду Абдулловичу Давлицарову.

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«Какие-то нелюди совершили акт вандализма. Конечно, в ближайшее время наша автономия всё восстановит. Хотя кладбище муниципальное, мы регулярно следим за его состоянием. В минувшие выходные, например, проводили субботник», — рассказал Бикуев.

Татарское кладбище в Касимове является историческим памятником. Оно было основано в 1789 году на территории бывшей Татарской слободы. Здесь сохранились захоронения конца XVIII века, а также множество надгробий XIX — начала XX века.

Вандалы разрушили памятники на татарском кладбище в Касимове Злоумышленники вырвали из земли четыре памятника вместе с креплениями. Среди разрушенных надгробий — памятник участнику Великой Отечественной войны Махмуду Абдулловичу Давлицарову.
Вандалы разрушили памятники на татарском кладбище в Касимове Злоумышленники вырвали из земли четыре памятника вместе с креплениями. Среди разрушенных надгробий — памятник участнику Великой Отечественной войны Махмуду Абдулловичу Давлицарову.

Фото: ИД «Пресса»

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