Вандалы приготовили яичницу на Вечном огне в Челябинской области

В Долгодеревенском Челябинской области неизвестные осквернили Вечный огонь, приготовив яичницу прямо на звезде мемориала. Об этом сообщает местное издание «Сосновская нива».

Утром 25 августа сотрудники администрации во время планового обхода заметили, что мемориал «Защитникам Отечества» подвергся вандализму. На звезде, где горит Вечный огонь, была приготовлена яичница. Рядом остался обугленный шпагат.

О случившемся сразу сообщили в полицию. По данным администрации Долгодеревенского поселения, материалы переданы в прокуратуру.

Сам Вечный огонь в районном центре появился недавно. В 2017 году на мемориале установили звезду с газовой установкой, а в 2020 году подвели газопровод. Торжественное зажжение прошло 6 мая 2021 года — пламя зажгли участник Великой Отечественной войны Григорий Скрипов и глава района Евгений Ваганов.

Теперь мемориал вновь оказался в центре внимания, но уже по возмутительной причине. За подобные действия предусмотрена уголовная ответственность. Правоохранительные органы разыскивают виновных.