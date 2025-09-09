Вторник, 9 сентября, 2025
18.9 C
Рязань
Новости России

Вандалы приготовили яичницу на Вечном огне в Челябинской области

Алексей Самохин
Фото: t.me/sosnovskayaniva

В Долгодеревенском Челябинской области неизвестные осквернили Вечный огонь, приготовив яичницу прямо на звезде мемориала. Об этом сообщает местное издание «Сосновская нива».

Утром 25 августа сотрудники администрации во время планового обхода заметили, что мемориал «Защитникам Отечества» подвергся вандализму. На звезде, где горит Вечный огонь, была приготовлена яичница. Рядом остался обугленный шпагат.

О случившемся сразу сообщили в полицию. По данным администрации Долгодеревенского поселения, материалы переданы в прокуратуру.

Сам Вечный огонь в районном центре появился недавно. В 2017 году на мемориале установили звезду с газовой установкой, а в 2020 году подвели газопровод. Торжественное зажжение прошло 6 мая 2021 года — пламя зажгли участник Великой Отечественной войны Григорий Скрипов и глава района Евгений Ваганов.

Теперь мемориал вновь оказался в центре внимания, но уже по возмутительной причине. За подобные действия предусмотрена уголовная ответственность. Правоохранительные органы разыскивают виновных.

Самые читаемые материалы

Новости России

Доктор Мясников назвал лекарство, которое убивает больше всего россиян

Врач Александр Мясников предупредил в эфире программы «О самом...
Новости России

«Началось»: Сладков указал на две детали после ночных ударов по Украине

Удары по Украине в ночь на воскресенье указывают на...
Новости Касимова

В Касимове сгорел жилой дачный дом

В результате пожара огнём уничтожен дачный дом площадью 12 квадратных метров. Люди не пострадали. 
Новости России

Справлявший нужду возле храма мигрант забросал камнями священника в Подмосковье

В подмосковном Пушкине возле храма великомученицы Ирины произошел инцидент с участием мигрантов.
Новости России

Стало известно, что выдало Аглаю Тарасову перед задержанием в Домодедово

Актрису Аглаю Тарасову, задержанную в аэропорту Домодедово, выдало странное...

Последние новости

Новости мира

Арестович* разоблачил версию об ударе по зданию кабмина Украины «Искандером»

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович* усомнился,...
Происшествия

Пятерых мигрантов-преступников депортировали из Рязани полицейские

На родину отправлены четверо выходцев из стран средней Азии и одна африканка.
Общество

В Рязани прокуратура выявила нарушения при подготовке к отопительному сезону 

Чтобы не допустить срывов сроков, прокуратура района вынесла руководителям подрядных организаций предостережения.
Новости России

Несколько крокодилов откачали после пожара на ферме в Ейске — SHOT

Только каким-то чудом несколько крокодилов выжили, так как здание полностью уничтожено.
Общество

Эксперты пытаются установить имя автора декоративных панно в переходе у «Барса» в Рязани

В 2021 году, когда в переходе были демонтированы торговые павильоны, горожане впервые за много лет увидели декоративные панно с несколько идеализированными видами Рязани.
Медицина

Минздрав ответил рязанке, пожаловавшейся на очереди и нехватку врачей

Представители Минздрава Рязанской области в комментариях телеграм-канала губернатора Павла Малкова ответили на жалобу жительницы Рязани.
Общество

Таймлапс полного лунного затмения показал рязанский фотограф

Фотограф из Рязани Олег Буцкий показал таймлапс полного лунного затмения. Видео автор опубликовал в телеграм-канале «Путешествия по Рязанской области».
Интересное

Гороскоп на вторник, 9 сентября: день испытаний и новых возможностей

Гороскоп на 9 сентября 2025 года для всех знаков зодиака: советы по работе, учёбе, саморазвитию, здоровью, продуктивности и личным отношениям.