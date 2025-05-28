Вандала, повредившего электричку «Шилово – Касимов», оштрафовали на 15 тысяч

Прокуратура Шиловского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (вандализм).

В ходе судебного разбирательства установлено, что в августе 2024 года, в вечернее время, осужденный находился в пригородном электропоезде сообщением «Шилово – Касимов». В салоне вагона он сорвал элементы внутренней отделки: мягкие части сидений и подголовник, которые затем выбросил в окно. После этого мужчина демонтировал металлический диспенсер для мыла в санитарном узле и нанес им удары по зеркалу, повредив его.

В результате действий вандала перевозчику был причинен материальный ущерб на сумму более 24 тысяч рублей.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал молодого человека виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.