«Вали в аул!»: подруга кавказца, напавшего на екатеринбурженку, рассказала свою версию

Знакомая кавказца Тимура, который набросился на жительницу Екатеринбурга, заявила E1.RU, что ее друга спровоцировали.

Девушка рассказала, что сидела с ним в салоне Mercedes возле кафе, где они заказали кофе. Вскоре к ним подъехала екатеринбурженка и припарковалась рядом. Мужчина попросил ее подвинуть авто, чтобы не перекрывать выезд. Та же грубо ответила, что не видит в этом проблемы, и место для того, чтобы выехать, достаточно. На повторную просьбу она ответила еще жестче.

«Да че ты не выедешь, ты у себя в ауле будешь командовать», как-то так она сказала. И дебилом его назвала. Лично я там присутствовала, все слышала», — отметила собеседница издания.

После этого автоледи стали снимать происходящее на телефон и пнула мужчину.

«Он ей по телефону просто, по руке дал. По голове не было никакого удара. Она ведь его спровоцировала, обозвала», — пояснила девушка. Реклама

По ее словам, екатеринбурженка вела себя неадекватно, потому что «на такого кавказца девушка нормальная прыгать не будет».

После нападения Тимура на девушку возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы, мужчину задержали.