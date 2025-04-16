Валерия отметит день рождения в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ

В субботу, 19 апреля, в 21:25 в новом выпуске ток-шоу «Секрет на миллион» (16+) на НТВ главной гостьей станет народная любимица — певица Валерия. В студии она не только отпразднует день рождения в компании звёздных друзей, но и ответит на самые неожиданные вопросы, откроет личные тайны, поделится радостью и получит роскошные подарки.

Валерия вот уже почти 40 лет блистает на сцене, оставаясь одной из самых востребованных и любимых артисток страны. В студии программы она расскажет о своих творческих победах, будущих планах и важности поддержки со стороны близких.

Супруг певицы, продюсер Иосиф Пригожин, много лет дарит ей любовь и поддержку. Их союз считается одним из самых крепких в российском шоу-бизнесе, однако даже у них бывают разногласия. В эфире он откровенно расскажет, что его порой не устраивает в супруге, и поделится, как им удаётся сохранять гармонию в отношениях.

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В семье Валерии скоро пополнение: сын Арсений и его жена Лиана готовятся во второй раз подарить ей внука. Имя для мальчика уже выбрано — Мирон. Артистка поделится своими эмоциями, расскажет о семейных ценностях и о том, как строит доверительные отношения с взрослыми детьми.

Поздравить Валерию придут её коллеги и друзья: Сосо Павлиашвили, Стас Пьеха, Кирилл Туриченко, Akmal, Карина Кокс.

Они расскажут, какая Валерия вне сцены, поделятся теплыми воспоминаниями и помогут ей в борьбе за главный приз шоу — один миллион рублей.