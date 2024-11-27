Среда, 27 ноября, 2024
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Валерий Гладилин объяснил спад Тюкавина притупившимся голевым чутьем

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Алексей Самохин
Изображение от Freepik

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» выразил мнение, что нападающему столичного «Динамо» Константину Тюкавину необходим удачный матч, чтобы вернуть уверенность в своих силах.

По словам Гладилина, спад в форме 22-летнего форварда — вполне естественное явление для игрока его возраста.

«Тюкавин — молодой нападающий, и такие спады для его возраста — это нормально. Возможно, он психологически просел из-за того, что не забивает. Он в хорошей физической форме, тренируется, ему нужно время. Константину важно разобраться в себе, ведь где-то у него притупилось голевое чутье. Вот, например, Угальде удалось проявить себя в матче с «Локомотивом», он забил четыре гола и получил еще больше уверенности. Константину нужен свой удачный матч, чтобы проявить себя и вернуться на прежний уровень. В мастерстве он ничего не потерял», — отметил Гладилин.

28 ноября «Динамо» проведет ответный матч 1/4 финала Кубка России в Пути РПЛ против «Локомотива». Игра состоится на выезде, начало — в 19:30 по московскому времени. Первая встреча завершилась победой красно-зеленых со счетом 2:1.

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