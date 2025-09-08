Валерии и Артёму Чекалиным предъявлено обвинение по п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте и валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов. По версии следствия, обвиняемые представили в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, документы с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Действия, по данным прокуратуры, совершены организованной группой в особо крупном размере.

Чекалины уведомлены о завершении расследования и приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Соучастник обвиняемых заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем его уголовное дело было выделено в отдельное производство.

По информации прокуратуры Москвы, Чекалины и Вишняк вместе с другими соучастниками в период с сентября 2021 года по февраль 2022 года, действуя в составе организованной группы, при реализации через интернет курсов фитнес-марафонов совершили незаконные валютные операции. На счета нерезидента было переведено более 251,6 млн рублей при представлении в банк подложных документов, содержащих недостоверные сведения о назначении и целях переводов.