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Новости России

Валентина Матвиенко сделала «серьезное замечание» по закону о поиске экстремизма

Алексей Самохин
Валентина Матвиенко, фото: vk.com/matvienkovi

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала Минцифры за недостаточное разъяснение закона о штрафах за умышленный поиск экстремистских материалов, хотя в целом поддержала его принятие, пишет РБК.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала серьёзное замечание Министерству цифрового развития по поводу закона, который предусматривает штрафы до 5 тыс. рублей за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов или получение доступа к ним.

«Такого рода законы, вызывающие общественный интерес, требуют серьёзного информационного объяснения гражданам», — отметила Матвиенко во время заседания СФ.

По её словам, без должной разъяснительной работы после принятия закона законодателям приходится «вдогонку оправдываться». Она призвала продолжить информирование граждан даже после утверждения документа.

Совет Федерации одобрил закон 25 июля. Поправки к нему были внесены ко второму чтению и предполагают административную ответственность за умышленный поиск экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN. Суммы штрафов могут составлять до 80 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. — для юридических лиц. Поправки предложило правительство.

Глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас уточнил, что умысел в таких случаях будет доказываться в рамках уже возбужденных уголовных дел.

Матвиенко также подчеркнула проблему так называемых «прицепов», когда ко второму чтению в законопроекты вносятся поправки, не связанные с его изначальной темой. По её словам, такая практика становится редкой, но всё ещё вызывает вопросы.

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