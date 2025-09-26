Пятница, 26 сентября, 2025
Власть и политика

Валентина Матвиенко поздравила жителей Рязанской области с Днем образования региона

Алексей Самохин
Фото: 7info

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила поздравление губернатору Рязанской области Павлу Малкову и председателю областной думы Аркадию Фомину по случаю Дня образования региона.

В своём обращении Матвиенко отметила неразрывную связь Рязанской земли с ключевыми этапами становления России. Она подчеркнула, что жители региона бережно хранят народные промыслы, уникальные природные богатства (вековые леса и реки) и свято чтут память земляков-героев.

По словам главы Совфеда, Рязанская область демонстрирует достойные темпы экономического роста, сохраняя положительную динамику:

Промышленного и сельскохозяйственного производства.

Модернизируется социально значимая инфраструктура.

Благоустраиваются городские и сельские поселения.

Матвиенко также отметила особое внимание к сохранению археологических и архитектурных памятников. Рязанская область стала участником пилотного проекта в рамках разрабатываемой по поручению Президента РФ долгосрочной программы сохранения объектов культурного наследия.

В заключение председатель Совета Федерации выразила уверенность, что власти региона продолжат работу по наращиванию индустриального потенциала и повышению уровня жизни людей.

