Валентин Завалёв будет курировать социальную сферу в правительстве Рязанской области

Павел Малков: «Кандидатуру на эту должность выбирали очень долго и тщательно. Блок, который курирует этот зампред правительства, – ключевой. Поэтому искали человека с профильным опытом работы и на региональном, и на федеральном уровне, с высоким уровнем ответственности и соответствующих навыков и компетенций»