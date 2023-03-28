Вторник, 28 марта, 2023
Татьяна Проводина

Валентин Завалёв будет курировать социальную сферу в правительстве Рязанской области

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28 марта на заседании правительства Рязанской области губернатор Павел Малков представил нового зампреда, который будет курировать работу социального блока. Этот пост занял Валентин Иванович Завалёв.

По словам главы региона, Валентин Иванович имеет большой опыт работы по профильным направлениям.

Павел Малков: «Кандидатуру на эту должность выбирали очень долго и тщательно. Блок, который курирует этот зампред правительства, – ключевой. Поэтому искали человека с профильным опытом работы и на региональном, и на федеральном уровне, с высоким уровнем ответственности и соответствующих навыков и компетенций»

Валентин Завалёв – врач по базовому образованию. Он работал в службе скорой медпомощи, хирургом, был заместителем главного врача больницы, руководителем регионального министерства здравоохранения.

На федеральном уровне Завалёв работал в Росздравнадзоре и Управделами президента России.

Губернатор выразил уверенность, что Валентин Иванович в полной мере применит свой обширный опыт для блага жителей Рязанской области.

Павел Малков: «Работы много. Нужно очень быстро в неё включаться»

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