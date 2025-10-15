Валентин Ефремов установит флаг Касимовского округа в конечной точке своего путешествия

Касимов 15 октября посетил известный путешественник Валентин Ефремов. Об этом сообщает глава администрации округа Иван Бахилов.

У путешественника стартовала пятая экспедиция «Россия от севера до юга», которая уже насчитывает более 70 тысяч километров, пройденных по России на «буханке». Валентин Ефремов посетил региональный Туристский информационный центр, познакомился с историей города.

Валентину Ефремову вручили флаг Касимовского муниципального округа, чтобы он установил его в конечной точке своего путешествия.