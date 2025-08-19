Вакцина от пневмококка поступила в ОКБ, врачи объяснили, кому необходимо привиться

В городскую поликлинику Рязанской ОКБ поступила вакцина «Превенар-13» (пневмококковая конъюгированная вакцина) на возмездной основе. Об этом сообщается в группе медучреждения ВКонтакте.

В составе вакцины белок, который связан с компонентами оболочки тринадцати штаммов пневмококка, что обеспечивает защиту от 13 серотипов бактерии Streptococcus pneumonia путем выработки собственных антител.

«Превенар-13» рекомендуют сделать пациентам:

с иммунодефицитными состояниями, в т. ч. ВИЧ-инфекцией, онкологическими заболеваниями, получающим иммуносупрессивную терапию;

с анатомической/функциональной аспленией;

с установленным кохлеарным имплантом или планирующимся на эту операцию;

с подтеканием спинномозговой жидкости;

с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, печени, почек и сахарным диабетом;

больным бронхиальной астмой;

находящимся в организованных коллективах (детские дома, интернаты, армейские коллективы);

реконвалесцентам острого среднего отита, менингита, пневмонии;

пациентам, инфицированным микобактерией туберкулеза;

всем лицам старше 50 лет;

табакокурильщикам.

Противопоказанием служат:

повышенная чувствительность на предшествующее введение препаратов «Превенар 13» или «Превенар», в том числе анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции;

повышенная чувствительность к дифтерийному анатоксину и/или вспомогательным веществам (алюминий, янтарная кислота);

острые инфекционные или неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят после выздоровления или в период ремиссии).

Пациенты из группы риска получают одну дозу «ПКВ-13» («Превенар-13») внутримышечно в руку. Пневмококковую вакцину можно вводить одновременно с вакциной для профилактики гриппа, которую вводят в другую руку. Такое введение не приводит к повышению частоты побочных эффектов или снижению интенсивности иммунного ответа на введение каждой из вакцин.

Перед проведением вакцинации необходима консультация врача-терапевта. По всем интересующим вопросам обращайтесь по адресу: г. Рязань, ул. Интернациональная, 3а, к.2, здание городской поликлиники ГБУ РО «ОКБ», 1 этаж, каб. № 115 с 8:00 до 15:00 пн-пт, а также по телефону платных услуг 84912265987 с 8:00 до 16:30 пн-пт.