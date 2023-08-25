Вагнеровец рассказал, пройдут ли в Екатеринбурге массовые акции в память о Пригожине

Бойцы ЧВК «Вагнер» пока не будут проводить массовые акции в память о руководителях подразделения Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине, сообщил E1.RU ветеран Андрей Галицын с позывным Скрипач.

Командиры призвали своих подчиненных не устраивать таких мероприятий.

«Была общая команда не собираться ни в какие демонстрации и шествия, чтобы никто не напрягался. У нас все мирно», — отметил Скрипач.

Боец назвал погибших великими людьми, который подавали пример силы и крепости духа.

Самолет Пригожина потерпел крушение в Тверской области в среду. По данным Росавиации, владелец ЧВК «Вагнер» числился среди пассажиров на борту. Погибли десять человек.