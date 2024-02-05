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Вадим Решетник уволен с должности руководителя Минстроя Забайкалья

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Фото: https://75.ru
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Вадим Решетник освобождён от должности министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкалья, сообщает пресс-служба правительства региона.

Соответствующее решение принял губернатор Забайкалья, распоряжение подписано 5 февраля.

Напомним, о назначении стало известно в ноябре 2023 года. В должности министр проработал 2,5 месяца.

По данным телеграм-канала «Новости Читы», это является антирекордом по скорости увольнения среди краевых руководителей. Предыдущий принадлежал и. о. зампреда правительства Забайкалья по строительству Альберту Мусифуллину — он уволился спустя три месяца работы в апреле 2023 года.

Решетник с 2019 года возглавлял Минтранс Рязанской области. Чиновник — уроженец Ленинградской области, выпускник Санкт-Петербургского государственного политеха, окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

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