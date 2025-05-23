В зону СВО рязанская делегация доставила гуманитарный груз для военнослужащих

Сотрудники администрации города Рязани и депутаты городской Думы собрали и доставили гуманитарный груз военнослужащим в зону СВО. Гуманитарную миссию возглавили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и глава администрации Рязани Виталий Артемов.

Помощь доставлена военнослужащим, дислоцируемым в Запорожской, Херсонской и Луганской областях: 1 УАЗ пикап, 3 УАЗа «Патриот», квадроцикл с прицепом, трактор-погрузчик, строительные материалы, рубероид и световое оборудование. Личному составу подразделений передали беспилотники, средства технической разведки и маскировки, оборудование РЭБ, генератор, запчасти и комплектующие для военной техники, одеяла-антидрон от народного полка «Север 62».

К сбору гуманитарной помощи присоединился социально ориентированный бизнес: ООО «Северная компания», АМК «Рязанский», «Технониколь», ООО «Зеленый сад», «Восток авто», ООО «ПО «ДМ», АО «Рязаньавтодор», ООО «ИТП», ООО «Рязанский завод ЖБИ-3», ООО «Русская аграрная группа», ООО «НПК «АЛЬФА — М», ООО НПП «Тепловодохран», фонды «Форпост» и «Мы — вместе!», а также неравнодушные жители города Рязани. Дети из рязанских школ №53 и №44 написали трогательные письма и подготовили рисунки для наших земляков.

Командование и личный состав трех полков выразили благодарность за сбор и доставку гуманитарного груза.