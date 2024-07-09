Вторник, 9 июля, 2024

В зону СВО отправлен очередной гуманитарный груз

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Из Рязани в зону специальной военной операции отправился очередной конвой с гуманитарным грузом, собранным депутатами городской Думы и сотрудниками Рязанской городской муниципальной энергосбытовой компании. В его отправке приняли участие глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и депутат РГД, директор ООО «РГМЭК» Илья Шишкин. Бойцам будут переданы медикаменты, специальное высокотехнологичное оборудование – квадрокоптеры, средства связи.

– Наше неравнодушие, поддержка, сплоченность – то, что сейчас очень нужно находящимся на передовой бойцам. С первого дня проведения спецоперации рязанцы оказывают всестороннюю помощь нашим воинам. Поддерживая их, мы приближаем Победу! – отметила Татьяна Панфилова.

В зону СВО отправлен очередной гуманитарный груз
В зону СВО отправлен очередной гуманитарный груз
В зону СВО отправлен очередной гуманитарный груз
В зону СВО отправлен очередной гуманитарный груз

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани 9 июля проведут ямочный ремонт на 6 улицах

Момент ДТП, в котором погибли 8-летняя девочка и её отец, попал на видео

Эксперты Роскачества рассказали, как смартфон подслушивает хозяина

По проезду Гоголя в Рязани закроют движение транспорта

МЧС сообщило подробности пожара в рязанском ТЦ «Аркада»

На пожаре на улице Бирюзова в Рязани эвакуированы два человека

Рязаньстат рассказал о температурных рекордах июля в Рязани

Один человек погиб, шестеро пострадали в ДТП с маршруткой на трассе М5

Прокуратура сообщила о погибших и пострадавших в ДТП с маршруткой под Рязанью

Опубликовано видео последствий ДТП в Рыбновском районе, на месте скорые

Маршрутка попала в ДТП на трассе М5 в Рыбновском районе

Метеоролог рассказала, сколько продлится жара в центре России