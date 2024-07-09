В зону СВО отправлен очередной гуманитарный груз

Из Рязани в зону специальной военной операции отправился очередной конвой с гуманитарным грузом, собранным депутатами городской Думы и сотрудниками Рязанской городской муниципальной энергосбытовой компании. В его отправке приняли участие глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и депутат РГД, директор ООО «РГМЭК» Илья Шишкин. Бойцам будут переданы медикаменты, специальное высокотехнологичное оборудование – квадрокоптеры, средства связи.

– Наше неравнодушие, поддержка, сплоченность – то, что сейчас очень нужно находящимся на передовой бойцам. С первого дня проведения спецоперации рязанцы оказывают всестороннюю помощь нашим воинам. Поддерживая их, мы приближаем Победу! – отметила Татьяна Панфилова.