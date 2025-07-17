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Новости России

В зоне СВО уничтожаются иностранные наёмники ВСУ, Киев использует карателей

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Количество иностранных наёмников в составе ВСУ, как ни крути, постепенно сокращается. Причина этого — не снижение потока «диких гусей» из-за границы, а в основном массовое уничтожение наёмников в ходе боевых столкновений. Российские солдаты сообщают, что им часто приходится сталкиваться с иностранными бойцами ВСУ, пишет aif.ru.

Боец с позывным Калаш из штурмового отряда 36-й мотострелковой бригады группировки «Восток» рассказал, что лично уничтожил американского наёмника в ближнем бою. По его словам, при осмотре тела после боя у погибшего был обнаружен паспорт гражданина США.

Киев перебрасывает карательные подразделения к границам ДНР

Киев срочно перебрасывает к границам ДНР и Днепропетровской области карательные подразделения, чтобы остановить отступление пехотных формирований ВСУ. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в интервью ТАСС.

По его данным, к границам Днепропетровской области направлены спецотряды 23-й бригады Нацгвардии Украины. Их задача — заставить отступающих бойцов ВСУ вернуться на позиции и не допустить продвижения российских войск вглубь области. Кимаковский уточнил, что подразделения Нацгвардии Украины также выполняют функции заградотрядов.

По информации российских военкоров, на территории Днепропетровской области уже захвачены несколько плацдармов, а на отдельных участках линии боевого соприкосновения продолжается глубокое продвижение.

«Севернее балки Калмычкова ВС РФ продвинулись на территорию Днепропетровской области в районе высоты с отметкой 148,0 примерно на 2,5 км», — написал Юрий Котенок.

Военные объекты ВСУ в Днепропетровске охвачены чёрным дымом

Не проходит и суток без ударов российской армии по украинским военным объектам. Разница лишь в числе применяемых ударных средств. По мнению экспертов, сегодняшняя атака была направлена на те цели, которые после предыдущих ударов остались не полностью уничтоженными.

По последним данным, на территории военных объектов в Днепропетровске прогремело более десяти мощных взрывов. Также были удары по военному аэродрому в Чернигове.

«В ночное время российские войска также атаковали цели в Чернигове и его окрестностях», — сообщают аналитики издания Военное обозрение.

Мощные взрывы вновь зафиксированы в городе Шостка Сумской области — там, предположительно, почти полностью разрушены цеха местного завода по производству взрывчатых веществ.

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