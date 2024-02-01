В зоне СВО погиб житель Сараевского района Алексей Матыцин

В СВО погиб уроженец Сараевского района Алексей Матыцин. Он был старшим прапорщиком и пошел в зону боевых действий добровольцем. О смерти бойца сообщил глава района Валерий Дмитриев.

Воин родился в селе Таптыково 2 июня 1994 года. С 2015 по 2019 год Матыцин служил в 100-ой Военной автомобильной инспекции в Москве. За время службы получил награды министерства обороны Абхазии «За боевое содружество» и министерства обороны РФ «За усердие в обеспечении безопасности дорожного движения». Посмертно награжден орденом Мужества.

Мы гордимся мужеством земляка и будем помнить о его героизме и смелости духа. Только настоящий патриот и верный гражданин способен, невзирая на все опасности, защищать мирных жителей и отстаивать интересы России, — написал на своей страничке ВКонтакте Дмитриев.

У погибшего остались жена и две дочки.