В зоне СВО погиб житель Сараевского района Алексей Матыцин

В СВО погиб уроженец Сараевского района Алексей Матыцин. Он был старшим прапорщиком и пошел в зону боевых действий добровольцем. О смерти бойца сообщил глава района Валерий Дмитриев.
Воин родился в селе Таптыково 2 июня 1994 года. С 2015 по 2019 год Матыцин служил в 100-ой Военной автомобильной инспекции в Москве. За время службы получил награды министерства обороны Абхазии «За боевое содружество» и министерства обороны РФ «За усердие в обеспечении безопасности дорожного движения». Посмертно награжден орденом Мужества.
У погибшего остались жена и две дочки.